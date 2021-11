"Mein Herz ist gebrochen": Superstars würdigen Designer Virgil Abloh

Auf der Seite für seine Sonntagsmessen zu seinem neuen Album "Donda" hieß es: "In liebevoller Erinnerung, Virgil Abloh, der Kreativ-Direktor von Donda". Medienberichten zufolge widmete der Musiker dem Verstorbenen seine Messe am Sonntag. Ein Chor soll "Easy on Me" von Adele gesungen haben.