Anna Wintours Weggefährte: André Leon Talley ist tot

Der Modejournalist, Bestseller-Autor und Vogue-Kreativdirektor André Leon Talley ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Über vier Jahrzehnte lang war Talley eine jener Personen, um die man in der Modebranche nicht herumkam. Der fast zwei Meter große Mann mit dem Hang für exzentrische Kaftane wurde vor allem für seine Arbeit für die US-Vogue bekannt. Von 1983 bis 1987 war er Modeleitung, bevor er zum Kreativdirektor aufstieg. Nach einem beruflichen Aufenthalt kehrte er später wieder als Editor at Large zum namhaften Modemagazin nach New York zurück.

Wintour als größte Unterstützerin

Mit Anna Wintour, der heutigen Chefredakteurin der US-Vogue, verband Talley eine jahrzehntelange Freundschaft. "Wir brauchten nicht miteinander zu sprechen", sagte der Journalist im Jahr 2020 in einem Interview mit People. "Ich wusste, was sie dachte. Ganz ohne Worte. Sie sagt nicht viel." Sie sei stets seine größte Unterstützerin gewesen. "Ihr verdanke ich die Pionier-Rolle als erster dunkelhäutiger Mann in der Funktion des Vogue-Kreativdirektors."