Warum will eine junge Frau heutzutage noch Kürschnerin werden?

Ihr Ausbildungswunsch will auf den ersten Blick nicht so ganz in das Bild der jungen Generation passen, die sich wie keine andere zuvor mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Sophie Weinlinger lässt sich zur Kürschnerin ausbilden.

Die erstaunten Reaktionen von Freunden und Bekannten ist die 21-Jährige mittlerweile gewohnt: „Wenn ich erzähle, dass ich in einem Pelzbetrieb arbeite, sagen die meisten zuerst: Oh Gott!“, erzählt Weinlinger. In Zeiten, wo ein großes Modehaus nach dem anderen (siehe Infokasten unten) den Abschied von Pelz bekannt gibt, spricht für die Niederösterreicherin dennoch nichts dagegen, Tierfelle zu schicken Jacken und Mänteln zu verarbeiten. Nachhaltigkeit sei ihr dennoch sehr wichtig.