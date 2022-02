Mit so einem Erfolg hatten nicht einmal die Organisatoren gerechnet. Am 26. Jänner war auf der Website von Sotheby’s der Startschuss für eine außergewöhnliche Versteigerung gefallen: Um insgesamt 200 Paar Sneakers konnte mit einem Startbetrag von jeweils 2.000 US-Dollar mitgeboten werden. Diese Woche endete die Auktion mit Einnahmen in Höhe von satten 25 Millionen US-Dollar (rund 22 Millionen Euro) – mehr als das Achtfache der Schätzung von drei Millionen US-Dollar.

Das Besondere an diesen Tretern: Es handelt sich um eine Partnerschaft von Louis Vuitton und Nike, bei der das französische Modehaus das Kultmodell „Air Force 1“ neu interpretiert hat. Designt wurde es von Louis Vuittons Chefdesigner der Männerkollektionen, Virgil Abloh. Ende November war dieser im Alter von 41 Jahren an Krebs verstorben.

Das für die Öffentlichkeit überraschende Ableben des Modemachers ist wohl einer der Gründe, warum die Erwartungen von Sotheby’s bei Weitem übertroffen wurden. „Durch seinen Tod ist die Nachfrage auf jeden Fall gestiegen“, sagt Fabian Schumacher, Besitzer des Wiener Sneakerstores Syrup.