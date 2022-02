Dritter Todestag: So steht es um die Modewelt nach Lagerfeld

Unerwartete Wahl

In einem der wenigen Interviews in ihrer neuen Funktion als Chefdesignerin, sagte sie gegenüber der Tageszeitung Le Figaro: „Ich war nie ein großer Fan kolossaler Spektakel, auch wenn es mit Karl großartig war.“ Und doch kam auch sie kürzlich nicht umhin, Charlotte Casiraghi auf einem Pferd über den Laufsteg galoppieren zu lassen (der KURIER berichtete).

Schlagzeilen machte jüngst die Neubesetzung in der obersten Etage. Ebenso wie bei Viard, entschied sich Alain Wertheimer, dessen Familie Chanel gehört, auch hier für keinen großen Namen in der Branche, sondern ernannte Leena Nair zur neuen Geschäftsführerin. Diese hat keine Erfahrung in der Modebranche, sondern wechselt vom Konsumgüterriesen Unilever zu Chanel. Sie wird gemeinsam mit Virginie Viard das Modehaus in die Zukunft führen.