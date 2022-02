Taschen & Co.: Louis-Vuitton-Produkte werden deutlich teurer

Wer sich schon immer eine Tasche von Louis Vuitton gönnen wollte, muss ab sofort noch tiefer ins Geldbörserl greifen. Das französische Luxusmodehaus erhöht ab sofort seine Preise, berichtet Reuters. Ein Sprecher von Louis Vuitton in China bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur, dass sowohl Leder-Accessoires, Mode-Accessoires und Parfum teurer werden. Der Sprecher gab nicht bekannt, um wieviel die Preise steigen werden, merkte aber an, dass dies je nach Produkt variieren würde. Auf chinesischen Handtaschen-Portalen wurde bereits vorab über eine Höhe von ca. 20 Prozent spekuliert.

Höhere Rohstoff- und Herstellungskosten

Der LVMH-Konzern, zu dem Louis Vuitton gehört, ist einer der ersten Luxusgiganten, der seine Preise in diesem Jahr anpasst, um auf die gestiegenen Rohstoff-, Herstellungs- und Transportkosten zu reagieren, die durch Probleme in der globalen Lieferkette verursacht werden.

Die größten Luxusmarken haben sich während der Pandemie besser entwickelt als der breitere Luxusmarkt, was Preissteigerungen bei Konkurrenten wie Chanel ermöglichte, die nach Schätzungen der US-Bank Morgan Stanley die Preise für Taschen seit Beginn der Pandemie um insgesamt fast 20 Prozent erhöht haben.

Während zahlreiche Branchen unter der Pandemie gelitten haben, trifft das auf den Big Player der Luxusbranche nicht zu. LVMH verzeichnete im Jahr 2021 ein Rekordjahr mit einem Umsatz von 64,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 44 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Seine Mode- und Lederwarensparte, zu der neben Louis Vuitton auch Dior, Fendi, Celine und Loewe gehören, erreichte ebenfalls Rekordwerte.

Zuletzt hatte Chanel mit mehrfachen Preiserhöhungen für Schlagzeilen gesorgt. Wer in den USA heute eine klassische Chanel-Handtasche kaufen will, muss um ca. 60 Prozent mehr dafür zahlen als im November 2019. Experten vermuten, dass das Modehaus mit den Preissprüngen nicht nur gesteigerte Produktionskosten ausgleichen, sondern auch für mehr Exklusivität sorgen will.