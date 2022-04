Fauxpas auf Instagram: Prinz Andrews Postings müssen gelöscht werden

Prinz Andrew sorgt Großbritannien mal wieder für Wirbel. Nachdem dem gefallenen Duke of York nach der Einigung im Missbrauchsskandal mit seiner Klägerin die Ehre zuteil wurde, Queen Elizabeth II. zum Gedenkgottesdienst in die Westminster Abbey zu begleiten, unterschrieb der 62-Jährige nun auch noch eine Reihe an Instagram-Postings mit dem Titel "His Royal Highness" - obwohl ihm dieser eigentlich gestrichen worden war.

Prinz Andrew: Ärger um Instagram-Postings

Aufgrund seiner Freundschaft zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Vorwürfen von Epstein-Opfer Virginia Giuffre, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, hatte Prinz Andrew seine royalen Pflichten eigentlich schon vor Längerem niedergelegt. Auch von seinem Titel "Königliche Hoheit" musste sich der Prinz offiziell verabschieden - auch wenn er sich daran nicht zu halten scheint.

Am Samstag hatte sich Prinz Andrew zum Falklandkrieg geäußert und in insgesamt drei Beiträgen auf dem Instagram-Account seiner Ex-Frau Sarah Ferguson seine Erfahrungen auf den Falklandinseln geschildert - bevor die Beiträge hastig gelöscht werden mussten.