Toxischer Einfluss? Prinz Andrew soll Queen Elizabeth II. "manipulieren"

Nach seiner Einigung im Missbrauchsskandal wurde ausgerechnet Prinz Andrew die Ehre zuteil, Queen Elizabeth II. zum Gedenkgottesdienst für Prinz Philip in die Westminster Abbey zu begleiten - was weltweit für Aufsehen und reichlich Kritik sorgte. Andrew, der aufgrund seiner Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Missbrauchs-Vorwürfen seine royalen Pflichten eigentlich abgelegt hat, kehrte damit ziemlich medienwirksam ins Rampenlicht zurück. Auch wenn es Adels-Experten für keinen besonders klugen Schachzug im Hinblick auf das Image des Königshauses halten, dem in Verruf geratenem Duke of York den Weg zurück in die Öffentlichkeit zu ebenen.

Prinz Andrew: Der ewige Liebling?

Prinz Andrew galt stets als Lieblingssohn der britischen Queen. Trotz seines skandalträchtigen Lebens habe Elizabeth II. ihn am meisten gemocht, hieß es in britischen Medien immer wieder. Daran dürften auch die Missbrauchsvorwürfe gegen den Prinzen nichts geändert haben. Denn nach wie vor soll der 62-Jährige erheblichen Einfluss auf seine Mutter haben.