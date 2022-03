Herzogin Kate: Cinderella-Moment bei letztem Glamour-Auftritt in der Karibik

Die achttägige Tour von Prinz William und Herzogin Kate in drei ehemaligen Kolonien im Auftrag von Queen Elizabeth II. (95), die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum begeht, neigt sich ihrem Ende zu. Die Reise begann in Belize und endet am Samstag auf den Bahamas. Ihren letzten Glamour-Auftritt hat das Herzogpaar von Cambridge am Freitagabend bei der Governor-General's Reception in Nassau absolviert, die im exklusiven "Baha Mar Beach Resort" stattfand.

Herzogin Kate verzaubert in Abendrobe

FĂĽr den glanzvollen Empfang auf den Bahamas hatten sich der Herzog und die Herzogin von Cambridge reichlich in Schale geworfen. William war in einen eleganten blauen Samt-Smoking gekleidet. Kate trug ein tĂĽrkis schimmerndes Kleid aus Seidensatin mit handgebundenen Schleifen an den Schultern der britischen Designerin Phillipa Lepley - was ihr einen regelrechten Aschenputtel-Moment bescherte, als sie an Williams Seite vor dem Hotel vorfuhr und einer Disney-Prinzessin gleich aus dem Auto schwebte.