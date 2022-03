Prinz William "drehte Hinter den Kulissen von Karibik-Reise durch"

Nach außen hin machten die Cambridges gute Miene zum bösen Spiel, als sie im Rahmen von Queen Elizabeths II. 70. Thronjubiläum die Karibik bereisten. Doch die royale Tour von Prinz William und Herzogin Kate durch die ehemaligen britischen Kolonien wurde durch Proteste und Negativ-Schlagzeilen überschattet.

Proteste und Kritik überschatten Karibikreise

In Belize musste wegen Protests der Besuch auf einer Kakaofarm abgesagt werden. Hintergrund war ein Landkonflikt zwischen Anrainern und einer Naturschutzorganisation, deren Schirmherr William ist. In Jamaika handelte sich der Zweite in der britischen Thronfolge Kritik ein, als er bei einer Rede zwar Bedauern über die Sklaverei äußerte, sich aber nicht zu einer Entschuldigung durchringen konnte. Auch auf den Bahamas traf der Besuch teilweise auf Kritik. In einer Mitteilung der Organisation The Bahamas National Reparations Committee hieß es: "Die Monarchie hat unser Land und unsere Leute jahrhundertelang geplündert und gebrandschatzt und uns mit einem Scherbenhaufen unterentwickelt zurückgelassen."