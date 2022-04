Beatrice und Eugenie in Betrugsfall in Verbindung mit Prinz Andrew verwickelt

Es sind keine einfachen Zeiten für die Yorks: Die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice, Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, sollen einem Bericht von People zufolge in einem neuen Betrugsfall erwähnt werden, in dem auch ihr Vater eine Rolle spielen soll.

Yorks sollen Zahlungen von mutmaßlichem Betrüger erhalten haben

Demnach habe die türkische Millionärin Nebahat Evyap Isbilen eine Beschwerde beim High Court in Großbritannien eingereicht und behauptet, sie sei dazu verleitet worden, Geld auf das persönliche Bankkonto des Herzogs von York zu überweisen.

Die Millionärin behauptet, sie habe ihrem Finanzberater Selman Turk 67 Millionen Pfund (rund 88 Millionen Euro) anvertraut, der Zahlungen an den Duke of York geschickt habe, so das US-Magazin. Auch an Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie sollen beachtliche Geldsummen geflossen sein. Laut Telegraph soll Andrew Isbilen zufolge von dem mutmaßlichen Betrüger in Summe eine Million Pfund erhalten haben. An Andrews Ex-Frau "Fergie" seien 225.000 Pfund und an Eugenie angeblich 25.000 Pfund überwiesen worden.