Madonna: Fans geschockt von ihrem veränderten Aussehen

Pop-Ikone Madonna trotzt dem Alter. Wie sie es schafft, optisch kaum zu altern, bleibt dabei ihr Geheimnis. Gerüchte um vermeintliche Beauty-Doc-Besuche ließ die Sängerin stets unkommentiert - sie feiert lieber ihren scheinbar zeitlosen Look, anstatt sich wegen möglicher Eingriffe zu rechtfertigen. Auch Natürlichkeit ist der 63-Jährigen offenbar kein großes Anliegen.

Fans zeigen sich über Madonnas Aussehen verwundert

Daran ändert auch ein neues TikTok-Video nichts, welches erneut Spekulationen um Schönheitsbehandlungen anheizte. In dem Clip wippt Madonna hin und her, während sie ihre Lippen schürzt und diese prominent in die Kamera hält.

Fans zeigten sich regelrecht besorgt um das Aussehen der Musik-Ikone - erkannten manche von ihnen diese kaum wieder. Vor allem die Lippenpartie der Sängerin, so ihre Follower, würde verändert aussehen. Auch Madonnas Wangen wirken aufgepolstert. Gleich mehrere Fans verglichen Madonna mit mit den US-amerikanischen Fernsehpersönlichkeiten Darcey und Stacey Silva.