Offensichtlich Madonnas Tochter: Lourdes Leon ist die Rebellin der Modewelt

Allein in den letzten Monaten regten sorgten ihre leicht bekleideten Bilder für reichlich Gesprächsstoff - die Meinungen waren gespalten. Rapper 50 Cent fand keinen gefallen an Madonnas jüngsten Fotos und pöbelte öffentlich gegen seine Kollegin. Auch Musiker Nelly wollte sich als Moral-Apostel aufspielen und kommentierte Fotos der Sängerin kürzlich negativ. "Manche Dinge sollten bedeckt bleiben", schrieb er, obwohl der 47-Jährige in seinem bekannten Song "Hot in Herre" Menschen dazu bewegte, "all ihre Kleider abzulegen."

Die hitzigen Diskussionen zu Madonnas Social Media Auftritten nehmen kein Ende, aber dabei scheinen sich auch einige ihrer Fans nicht immer sicher, ob es sich bei ihren Beiträgen um ein Zeichen für Body-Positivity, feministische Kunst oder eher um peinliche Selbstdarstellung handelt.