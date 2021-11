Erotik-Fotos gelöscht: Madonna sauer über Zensur auf Instagram

Madonna hat ihrem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht: Die 63-jährige "Queen of Pop" veröffentlichte diese Woche eine Reihe anzüglicher Fotos auf Instagram, auf denen sie sich in provokanten Posen in Netzstrumpfhosen und zum Teil nackt zeigte. Sogar für einen Nippelblitzer war sich die Sängerin nicht zu schade - womit sie sich vonseiten ihrer Fans zum Teil so manch spöttisches Kommentar eingehandelt hatte. "Anstatt diese lächerlichen Bilder zu machen, mach wieder hochwertige Musik, wie du es früher getan hast", lautete etwa ein Vorwurf.

Madonna lästert über Nippel-Zensur

Sogar Instagram selbst reagierte und unterzog Madonna einer Nippel-Zensur. Die Social Media-Plattform löschte die erotischen Bilder - zum Ärger der Musikerin.

Dass man ihre Fotos entfernte, nur weil ein Nippel zu sehen war, geht Madonna aber gewaltig gegen den Strich. Zu Thanksgiving veröffentlichte sie die Fotos prompt erneut. "Ich stelle die Fotos wieder rein, die Instagram ohne Warnung einfach runtergenommen hat", erklärte sie. "Als Grund für das Löschen dieser Fotos teilten sie meinem Management mit, dass ein kleiner Teil meiner Brustwarze freigelegt war."