Tochter von Madonna klagt an: "Mama hat mich ständig überwacht"

Als Tochter von Pop-Superstar Madonna (63) möchte man meinen, dass Lourdes (25) ein Leben in Saus und Braus führt. Die Mama wollte das aber um jeden Preis verhindern, wie Lourdes jetzt im Gespräch mit dem "Interview"-Magazin verriet. "Meine Mutter hat all die anderen Kids von berühmten Leuten gesehen und gesagt 'Meine Kinder werden nie so werden!'"