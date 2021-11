Madonna nackt auf Instagram: Ist das schon peinlich oder noch Kunst?

Seit dem Anfang ihrer Karriere machte Madonna nicht nur mit ihrer Musik auf sich aufmerksam. Die Sängerin verstand es immer schon, sich in den verschiedensten Formen in Szene zu setzen. Dabei provozierte die "Like A Prayer"-Interpretin auch öfters gekonnt und sorgte damit weltweit für Skandale sowie etliche Schlagzeilen. Nachdem sie unter anderem bereits im Hochzeitskleid über Geschlechtsverkehr sang, Popstar Britney Spears auf einer Fernsehshow-Bühne küsste oder einen pornografischen Bildband veröffentlichte, scheint die 63-Jährige nun auf Social Media eine neue Plattform für sich und ihre auffallenden Aktionen gefunden zu haben.

Freizügige Bilder auf Instagram

Madonna zeigte sich schon in der Vergangenheit gerne in freizügigen Outfits. Sowohl bei ihren Konzerten als auch in ihren Musikvideos sah man die Sängerin oft leicht bekleidet. Auf Instagram präsentierte die "Evita"-Darstellerin ebenfalls immer wieder stolz ihren Körper.