Stolze Mutter: Madonna zeigt die vielen Talente ihres Sohnes David Banda

Madonna gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten und erfolgreichsten Musikerinnen in der Branche. Dabei erfand sie sich immer wieder neu, setzte Trends und sorgte fĂŒr so manch GesprĂ€chsstoff. Das musikalische Interesse scheint sie auch ihren Kindern weitergegeben zu haben. Immer wieder zeigt sie auf Social Media private Einblicke aus ihrem Familienleben und teilt stolz Aufnahmen ihrer Sprösslinge beim Tanzen, Klavierspielen oder singen. Einer sticht dabei aber besonders heraus.

David Banda: Madonnas talentierter Sohn

In letzter Zeit prĂ€sentierte die SĂ€ngerin öfters ihren talentierten Sohn David Banda vor ihren ĂŒber 17,6 Millionen Instagram-Followern. Erst vor wenigen Tagen begeisterte sie ihre Fans mit einem Video, in dem der 16-JĂ€hrige sein tĂ€nzerisches Können unter Beweis stellte und sich dabei wohl auch ein bisschen was von Musik-Legende Michael Jackson abgeschaut hat.