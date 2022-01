Madonna verfilmt ihr Leben: Hat sie eine Hauptdarstellerin gefunden?

"Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin - und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln", verkündete Madonna vor einiger Zeit über einen Film, den sie über ihr eigenes Leben plane. Immer wieder versuchten Produktionsfirmen, ein solches Biopic über das turbulente Leben der Sängerin umzusetzen, aber nie war der "Like a Prayer"-Star mit dem Drehbuch zufrieden. Demnach schrieb sie es gemeinsam mit Oscar-Preisträgerin Diablo Cody ("Juno") als Drehbuchautorin nun selbst. Amy Pascal ("Little Women") soll als Produzentin an Bord sein. Auf Social Media brachte die Sängerin nun einen Namen für die Hauptrolle ins Gespräch.

Madonna: Hat sie ihre Hauptdarstellerin gefunden?

Immer wieder wurde spekuliert, welche Schauspielerin die begehrte Hauptrolle im Madonna-Film übernehmen würde. Mit einem Instagram-Beitrag brachte Madonna die Gerüchte, wer sie nun in ihrem Biopic verkörpern könnte, erneut zum Brodeln.