Tragisches Schicksal: Was wurde eigentlich aus "Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey?

In "It's Like, You Know..." spielte Grey sich selbst

Dafür bewies Grey Humor: Von März 1999 bis Januar 2000 spielte sie sich selbst in der kurzlebigen ABC-Sitcom "It's Like, You Know...", die ihre Nasenkorrektur als Running Gag persiflierte. Die Rolle brachte Grey viel Kritikerlob ein.

Im Laufe der Jahre trat die Schauspielerin in einer Reihe weiterer TV-Shows auf, darunter "Friends", "The New Adventures of Old Christine", "House", "Grey's Anatomy" und "The Conners". Im Jahr 2010 – trotz Schmerzen durch mehrere Nackenverletzungen und einen Bandscheibenvorfall – trat die Jennifer Grey in der US-Version von "Dancing Stars", "Dancing With the Stars", auf und gewann die 11. Staffel. Auf der Leinwand war sie zuletzt 2019 im Film "Bittersweet Symphony" zu sehen. Dieses Jahr spielte Grey in einer Folge von "Dollface" mit.