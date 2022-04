Harry und Meghan feiern auf Beckham-Hochzeit

Dass Prinz Harry die Gedenkfeier schwänzte, aber stattdessen Mitte April vorhaben soll, zu den "Invictus Games", einer 2014 von ihm gegründeten Sportveranstaltung für Militärveteranen, in die Niederlande zu fliegen, stieß bei vielen auf wenig Verständnis. Doch auch dass der Royal und seine Frau Meghan angeblich vorhätten, in den nächsten Tagen bei einer weiteren großen Veranstaltung teilzunehmen, sorgte bereits jetzt für reichlich Schlagzeilen in internationalen Medien. Laut der britischen Zeitung The Sun sollen Prinz Harry und die ehemalige "Suits"-Darstellerin ganz oben auf der Star-besetzten Gästeliste für Brooklyn Beckhams Hochzeit mit Schauspielerin Nicola Peltz stehen, die am 9. April stattfinden wird.

David und Victoria Beckham gelten als gute Freunde des Herzogenpaares, waren 2018 sogar auf der Hochzeit der Royals, weshalb sie sich angeblich bereits seit 2020 darum bemühten, dass Harry und Meghan zum großen Tag ihres Sohnes kommen werden. "David und Victoria wissen, dass ihre Teilnahme an der Hochzeit den Tag noch spezieller machen würde", hieß es bereits vorweg. Die Anwesenheit der Sussexes soll den Beckhams sogar so wichtig gewesen sein, dass sie das Hochzeitsdatum vom Terminkalender der beiden abhängig machten.