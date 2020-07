Beckham-Hochzeit: Wieso Hochzeitsdatum von Meghan und Harry abhängt

Die Hochzeitsvorbereitungen von Victoria und David Beckhams Sohn Brooklyn und Schauspielerin Nicola Peltz laufen bereits auf Hochtouren. Nun sind erste Details über mögliche Hochzeitsgäste durchgesickert. Offenbar kann man sich auf viele prominente Gesichter gefasst machen.

Meghan und Harry zu Beckham-Hochzeit eingeladen

"Brooklyns Hochzeit wird eine der Hochzeiten mit der größten Starbesetzung, dank der Verbindungen von Brooklyns Eltern", plaudert ein Insider gegenüber der britischen Sun aus.

So sollen Prinz Harry und Meghan an der Spitze der renommierten Gästeliste stehen. David und Victoria Beckham gelten als gute Freunde des Herzogenpaares. Die beiden waren auch bei Meghans und Harrys Hochzeit im Mai 2018 in Windsor zu Gast.