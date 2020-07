Beckham-Spross heiratet: Dekadenter Ring & Luxus-Geschenk zur Verlobung

"Die aufregendsten Neuigkeiten", hatte Victoria Beckham über die Verlobung auf Instagram geschrieben, nachdem ihr Sohn die News verkündet hatte.

Einem Insider zufolge wollen die Beckhams dem frischverlobten Paar jetzt sogar ein Haus kaufen. "Victoria und David haben angeboten, ihnen ein Haus zu kaufen. Das würden sie auch gleich als Hochzeitsgeschenk ansehen", so der Insider gegenüber Daily Mail. "Das ist unglaublich spendabel, aber wie alle stolzen Eltern wollen sie helfen, so viel sie nur können."

Brooklyn Beckham und Peltz wohnen derzeit noch in den USA, sollen aber vorhaben, künftig in London zu leben. Brooklyn soll sich bereits nach Immobilien in East London umsehen. Dabei suche er aber nach nichts, "was den Rahmen sprengen" würde, so die Quelle.