Brooklyn Beckham: Neue Details zur Millionen-Hochzeit enthüllt

In dem Nobel-Hotel, in dem unter anderem Superstar Madonna gerne Urlaub macht, haben bereits Justin Timberlake und Jessica Biel 2012 ihre Millionen-Hochzeit gefeiert. Wer hier nächtigen will, zahlt pro Nacht rund 600 Euro aufwärts. Die Kosten für eine standesgemäße Hochzeitsfeier in dem 5-Sterne-Ressort werden auf 3,28 Millionen Euro geschätzt.

Gordon Ramsay als Hochzeitskoch

Nun ranken sich weitere Gerüchte um das anstehende Hochzeitsfest. Unter anderem, dass kein Geringerer als der britische Star-Koch Gordon Ramsay für das Brautpaar und dessen Gäste aufkochen soll.

"David und Victoria wollen, dass Gordon das Essen für Brooklyns Hochzeitstag macht. Die Familien sind gut befreundet und Brooklyn hat schon früher von Gordons Küche geschwärmt. Er ist die erste Wahl für den Küchenchef, der das Hochzeitsmenü entwerfen soll“, behauptet ein Insider gegenüber Sun.