Körpersprache-Experte: "Unbehaglicher" Moment zwischen Prinz George und William

Als am 29. März in der Londoner Westminster Abbey der Gedenkgottesdienst zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen Prinz Philip abgehalten wurde, wollen Boulevardmedien einen "eigenartigen Moment" beobachtet haben, in dem sich Williams und Kates ältester Sohn, Prinz George, sichtlich unwohl gefühlt habe.

Prinz George schien der Rummel unangenehm

Zusammen mit seiner Schwester Charlotte begleitete der Achtjährige Prinz William und Herzogin Kate in die Kirche. Die beiden Sussex-Kinder, die zum Duke von Edinburgh eine innige Beziehung gepflegt haben, wurden für ihr artiges Benehmen während des Gottesdienstes von Royal-Fans auf Twitter gelobt. Körpersprache-Experte Nick Davies ist aber der Meinung, dass sich vor allem George inmitten der zahlrechen Gäste und der Presse nicht so richtig wohl gefühlt habe.