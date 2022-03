Herzogin Kate probiert "natürliches Viagra" - und stichelt gegen William

An ihrem letzten Tag auf den Bahamas stand für Herzogin Kate und Prinz William eine kulinarische Mutprobe an, die an eine Ekel-Prüfung im Dschungelcamp erinnerte. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge besuchten einen sogenannten Fish Fry – einen typisch bahamaischen kulinarischen Treffpunkt, der auf jeder Insel der Bahamas zu finden ist.

Kate: "Ich bin ein bisschen abenteuerlustiger als William"

Catherine probierte dabei eine lokale Delikatesse, genannt "Conch Pistol" (zu Deutsch "Muschelpistole") – die angeblich die gleiche Wirkung wie Viagra haben soll.

Dabei wird das Innere einer Muschel verzehrt - und es heißt, dass es sich dabei um die männlichen Genitalien der Muschel handelt. Kate gab sich tapfer: Sie steckte sich das Muschel-Fleisch in den Mund und erhielt Applaus von der Menge.

"Ich bin ein bisschen abenteuerlustiger als William", sagte Kate scherzhaft, nachdem sie von dem natürlichen Viagra gekostet hatte. William konterte: "Ich kann damit umgehen."