Gerichtsverfahren: Nächster Skandal um Prinz Andrew

Eine Sprecherin Prinz Andrews lehnte es am Freitag unter Verweis auf das laufende Verfahren ab, den Fall zu kommentieren, wie PA meldete. Prinz Andrew hatte am Montag einen ersten Schritt zurück in die Öffentlichkeit gewagt, nachdem er durch Missbrauchsvorwürfe in Verruf geraten war. Die inzwischen gebrechliche Queen hatte ihn ausgewählt, um sie zum Gedenkgottesdienst für ihren im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorbenen Mann Prinz Philip in die Westminster Abbey zu begleiten. Die Wahl hatte für große Aufregung gesorgt.

Prinz Andrew: Missbrauchsskandal

Erst Mitte Februar hatte Andrew mit einem wohl millionenschweren Vergleich eine Missbrauchsklage in den USA gegen sich abwenden können. Klägerin Virginia Roberts Giuffre hatte ihm vorgeworfen, sie als 17-Jährige mehrfach missbraucht zu haben. Andrew wies die Vorwürfe zurück. Seine militärischen Dienstgrade und offiziellen Aufgaben für die Königsfamilie hatte er aber bereits abgeben müssen.