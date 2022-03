Meghans Mutter Doria Ragland Carole Middleton ein Dorn im Auge

Herzogin Kate und ihre Schw├Ągerin Meghan sollen w├Ąhrend der kurzen Zeit von Prinz Harrys Ehefrau als arbeitendes Mitglied der britischen K├Ânigsfamilie ja bekanntlich keine Freundinnen geworden sein. Aber wie steht es eigentlich um das Verh├Ąltnis von Kates Mama, Carole Middleton, zu Meghans Mutter Doria Ragland? Wenig verwunderlich: Die beiden Damen konnten angeblich ebenfalls keine innigere Beziehung zu einander aufbauen.

G├Ânnt Kates Mutter Doria Ragland Rampenlicht nicht?

Dies liegt wohl nicht zuletzt daran, dass Carole Middleton in Gro├čbritannien lebt und Doria Ragland in den USA. Zwar war Meghans Mutter bei der Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 in Windsor anwesend. Viel Zeit, um einander n├Ąher kennenzulernen blieb der Yogalehrerin und der Unternehmerin aber nicht. 2020 haben Meghan und Harry ihren R├╝cktritt aus der ersten Reihe der Royals bekannt gegeben und wohnen seitdem ebenfalls in Amerika. Zu Harrys Familie sollen sie keinen engen Kontakt mehr pflegen.

Daf├╝r spielt Doria Ragland f├╝r Meghan und Harry in Amerika eine umso wichtigere Rolle. Vor allem, wenn es um ihre beiden Kinder Archie und Lilibet geht, soll sie den Sussexes h├Ąufig unter die Arme greifen. Im Februar wurde der 65-J├Ąhrigen sogar die Ehre zuteil, ihre Tochter und ihren Schwiegersohn Prinz Harry einen ├╝berraschenden Auftritt bei den NAACP Awards zu begleiten. US-amerikanische Medien feierten den Auftritt von Meghans Mutter als reizend und professionell.