Twitter-Sperre: Schwester verbreitete bizarres Gerücht über Herzogin Meghan

Bisher haben sich weder Samantha noch Meghan zu den Enthüllungen über die bösen Behauptungen von Meghans Halbschwester geäußert. Das letzte Wort dürfte aber noch lange nicht gesprochen sein. Es sieht ganz danach aus, als würden sich die Markle-Geschwister demnächst vor Gericht wiedersehen.

In der Klage ihrer Halbschwester gegen Meghan geht es Berichten zufolge um eine Schadensersatzsumme von 75.000 US-Dollar (knapp 70.000 Euro). Samantha Markle behauptet, Meghan habe im Fernsehinterview mit Talk-Ikone Oprah Winfrey gelogen sowie "falsche und böswillige Aussagen" getätigt. Auch gegen einige Behauptungen in der Sussex-Biografie "Finding Freedom" will Samantha Markle vorgehen. "Finding Freedom" wurde von den Sussexes zwar nicht autorisiert, der Verlag geht dennoch mit der Nähe zu dem Ehepaar hausieren.