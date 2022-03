Pippa und Herzogin Kate haben Grund zum Feiern

Im vergangenen Jahr ist Pippa Matthews, ehemals Middleton, zum zweiten Mal Mama geworden. Ein Insider verriet damals dem Magazin Hello!, dass Pippa am Montag, den 15. M├Ąrz gegen 4:22 Uhr, ein gesundes M├Ądchen zur Welt gebracht hat. "Mutter und Baby geht es gut", hie├č es damals. "Sie ist perfekt, alle sind ├╝bergl├╝cklich ├╝ber eine so gl├╝ckliche Ankunft." Inzwischen ist Grace Elizabeth Jane Matthews, wie Pippas und James Matthews' Tochter mit vollem Namen hei├čt, ein Jahr alt geworden - und das ist nat├╝rlich ein Grund zum Feiern.

Pippa: Familienfeier zum ersten Geburtstag ihrer Tochter

Wie das Hello!-Magazin berichtet, soll eine Familienfeier geplant sein. Zweifellos werden Pippas und James' Familien und ihre Verwandten im Laufe der Woche den Geburtstag des M├Ądchens feiern, berichtet das britische Blatt.

Es wird davon ausgegangen, dass auch Herzogin Kate die Baby-Party nicht verpassen wird, da sie und ihre j├╝ngere Schwester Pippa einander ├Ąu├čerst nahe stehen sollen. Auch dass sich Kate wohl ein besonderes Geschenk f├╝r ihre Nichte ausgedacht hat, wird angenommen. Was genau Catherine, die selbst drei Kinder hat, der kleinen Grace schenkt, ist aber nicht n├Ąher bekannt.