Pippa Middleton: Das überraschende Fitness-Geheimnis von Kates Schwester

Herzogin Kates Schwester Pippa Middleton galt immer schon als Sportskanone. Ob Yoga oder Tennis - die 38-Jährige integriert Sport so gut sie kann in ihren Alltag. Vor ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann, Millionär James Matthews, soll sie sich einem knallharten Fitness-Programm unterzogen und mehrmals die Woche im Fintess-Studio trainiert haben und auch jetzt, nach der Geburt ihres zweiten Kindes, scheint Pippa ihre Bewegungseinheiten intensiviert zu haben.

Pippa Middleton: Viel Bewegung an der frischen Luft

Wenn es um ihre körperliche Fitness geht, so ist Middleton während ihrer ersten Schwangerschaft nicht wirklich vom Gas gestiegen. In ihrem Fitness-Ratgeber für das Magazin Waitrose stellte sie damals fest, dass sie "in der Lage war [...] meinen Sport fortzusetzen", da sie nicht unter morgendlicher Übelkeit gelitten habe. "Ich habe 45 Minuten lang 3-4 Mal pro Woche trainiert, je nachdem wie mein Energieniveau war. Aber ich habe dafür gesorgt, dass die Routinen, die ich machte, leichter als sonst waren."