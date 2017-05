Sie gilt ohnehin als die sportlichste der Middleton-Geschwister. Doch für ihre Hochzeit will sich Pippa offenbar so richtig in Form bringen und legt in Sachen Fitness jetzt noch einen Zahn zu.

Schwitzen im Fitness-Studio

Schon Ende Mai will Kates Schwester ihren Millionär James Matthews heiraten. Bis dahin ist regelmäßiges Sporteln angesagt: Mehrere Tage die Woche trainiert Pippa in einem exklusiven Fitnessstudio in Chelsea. Hier steht unter anderem Pilates auf dem Programm.

So bringt Pippa ihren Po in Form

Ihre Tipps für einen knackigen Po hatte Middleton schon vor einiger Zeit dem Waitrose Weekend Magazine verraten. Um ihr Hinterteil und den Rest ihres Körpers in Form zu bringen, setzt Pippa auf ein 30-minütiges Workout, das aus Übungen wie Liegestützen, Squats, Wand-Push-ups und sogenannten Leiter-Übungen besteht.

Bei Letzteren joggt man auf einer Stelle, zieht ein Knie so hoch wie möglich und streckt dabei den entgegengesetzten Arm in die Luft. Bei den Wand-Push-ups stützt man sich im Stehen an eine Wand und führt eine Art senkrechte Liegestütz aus. Hier empfiehlt Pippa acht bis zwölf Wiederholungen.

Dieses Sportprogramm kann man laut der 33-Jährigen auch problemlos daheim durchziehen: "Ich habe meine vier Favoriten-Übungen ausgewählt, die den kompletten Körper formen und alle zu Hause ausgeführt werden können."

Jede Übung wird nicht länger als zwei Minuten durchgeführt. Dazwischen empfiehlt Pippa jeweils 30 Sekunden Pause.

Zusätzlich zu Fitness-Centre und Heimworkouts geht sie außerdem regelmäßig mit ihren Hunden joggen.

Sirtfood-Diät

In Sachen Ernährung setzt Pippa laut E!Online neuerdings auf die sogenannte Sirtfood-Diät.

Bei "Sirtfoods" handelt es sich um Nahrungsmittel, die reich an Sirtuinen sind. Dabei handelt es sich um Enzyme, die die Produktion von freien Radikalen verringern. Wer sirtuinreiche Lebensmittel zu sich nimmt, kurbelt die Fettverbrennung an und kann Heißhungerattacken vorbeugen. Dazu zählen unter anderem Grünkohl, Walnüsse, Olivenöl, Kapern, Blaubeeren und Äpfel. Aber auch Rotwein und Zartbitterschokolade dürfen bei der Sirtfood-Diät in Maßen konsumiert werden.

