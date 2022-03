Star-Fotograf enthüllt blamables Detail über Lady Diana

Die Schau "Life Through a Royal Lens", ab dem 4. März für die Öffentlichkeit zu sehen, zeigt die Royal Family vor, aber auch hinter der Kamera - beziehungsweise die Fotografien, die dabei entstanden sind. Einer der Höhepunkte der bis Ende Oktober dauernden Ausstellung ist ein bisher noch nie öffentlich gezeigtes Porträt von Prinzessin Diana, das der Star-Fotograf David Bailey im Jahr 1988 aufgenommen hat. Bailey fotografierte die 1997 ums Leben gekommene "Königin der Herzen" von der Seite - ihr Blick ist ernst, ihre Kleidung schlicht, aber elegant.

David Bailey über ungewöhnliches Shooting mit Lady Diana

Mit The Telegraph sprach der heute 84-jährige Bailey nun über die Höhepunkte seiner Karriere und erinnerte sich bei der Gelegenheit auch an eine seiner Begegnung mit Lady Diana - im Speziellen an das Fotoshooting mit der Princess of Wales im Jahr 1988, bei dem sein Assistent unabsichtlich eine Lampe auf Dianas Kopf fallen ließ.

"Ich dachte, Oh, verdammt", so der Fotograf. Dianas Reaktion habe ihn aber überrascht. "Machen Sie sich deswegen keinen Kopf", habe ihm diese besänftigend mitgeteilt. "Es war ein schrecklicher Unfall."