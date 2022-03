Missglückte Haartransplantation: Robbie Williams will Perücken tragen

Musik-Superstar Robbie Williams gilt schon seine ganze Karriere als großer Frauenschwarm. Der "She's The One"-Star kann sich bis heute über etliche weibliche Verehrerinnen und sicher auch einige männliche Bewunderer freuen. Nicht nur sein Talent sowie seine draufgängerische Bad-Boy-Art und sein freches Grinsen bringen seine Fans reihenweise zum Schwärmen, sondern auch sein Look - denn der Sänger war stets in stylisher Kleidung und mit den modernsten Frisuren anzutreffen. Dies möchte er auch im fortschreitenden Alter so beibehalten.

Bereits in der Vergangenheit unterzog sich der Musiker einer Haartransplantation, um länger etwas von seiner Haarpracht zu haben. Das Ergebnis war jedoch nicht so, wie es sich der 48-Jährige vorgestellt hatte. Nun will er sich Perücken aufsetzen.

Lichtes Haar: Robbie Williams will mit Perücken auftreten

Immer wieder erwähnte Robbie Williams bisher in Interviews, dass er sich 2013 einer Haartransplantation unterzog und machte kein Geheimnis aus seinem Beauty-Eingriff. Doch so recht zufrieden dürfte er mit dem Ergebnis nicht sein.