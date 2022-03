Robbie Williams obdachlos: "Wir versuchen, Lösung zu finden"

Der britische Musik-Superstar Robbie Williams und seine Familie haben aktuell kein Dach über dem Kopf. Nachdem der Sänger seine Villa in Los Angeles an Rapper Drake und auch sein Haus in Wiltshire, Großbritannien, verkauft hat, suchen er und seine Ehefrau Ayda Field laut Daily Mail ein neues Zuhause.

Robbie Williams: "Wir leben aktuell nirgens"

Obwohl Robbie Williams eigentlich auch ein Haus in der Schweiz besitzt, erzählte der Brite nun gegenüber den australischen Radiomoderatoren Kyle Sandilands und Jackie 'O' Henderson: "Wir leben aktuell nirgens."

"Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich überall verkauft, wir leben nirgendwo und wir versuchen, eine Lösung zu finden", so der 48-Jährige, der mit seiner Ehefrau vier Kinder hat.

Wo Robbie Williams und seine Familie künftig sesshaft werden, sei demnach noch nicht geklärt. Zuletzt hatte es noch geheißen, der ehemalige "Take That"-Star wolle seinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlegen. Williams verriet nun, dass seine Kinder ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung, wo sie leben werden, seien, weil sie in geeigneten Schulen untergebracht werden müssten.