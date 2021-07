William & Harry mit ernsten Mienen vor Enthüllung von Diana-Denkmal gesichtet

Die britischen Prinzen William und Harry enthüllen in Kürze in London eine Statue zu Ehren ihrer 1997 verstorbenen Mutter Prinzessin Diana. "Unsere Mutter hat so viele Menschen berührt. Wir hoffen, dass die Statue allen Besuchern des Kensington-Palastes hilft, über ihr Leben und ihr Vermächtnis nachzudenken", erklärten sie ursprünglich ihr Projekt. In Auftrag gegeben hatten die beiden das Denkmal schon vor vier Jahren. Um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll der Festakt starten. Diana wäre heute 60 Jahre alt geworden.