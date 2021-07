Prinz Harry zeigte sich überraschend in britischer Öffentlichkeit

Die Statue seiner Mutter will Harry am Donnerstagnachmittag aus Anlass ihrer Geburt vor 60 Jahren im Garten des Londoner Kensington-Palasts enthüllen. Dort hatte Lady Di früher gelebt. 1997 kam sie bei einem Autounfall ums Leben, als sie in Paris vor Paparazzi auf der Flucht war. Sie war damals so alt wie Harry heute. Ein Jahr zuvor hatten sich sie und Thronfolger Prinz Charles scheiden lassen.

Vertreter des Palasts betonen, dass es sich bei der Einweihungszeremonie um ein "sehr persönliches" Ereignis der Königsfamilie handle. Charles nimmt nicht teil, um keine "alten Wunden" aufzureißen, wie die Sunday Times unter Berufung auf sein Umfeld berichtete. Die Enthüllung der Statue des Künstlers Ian Rank-Broadley findet ohnehin nur in kleinem Kreis statt. Zu den rund 30 Gästen zählen auch Mitglieder der Familie Spencer, aus der Diana stammte.

Fokus auf William und Harry

Mit besonderer Spannung wird erwartet, wie die Brüder Harry und William sich bei dem Ereignis verhalten. Ihr früher sehr enges Verhältnis hatte sich in letzter Zeit deutlich abgekühlt.

Prinz Harry und seine Frau, die frühere US-Schauspielerin Meghan Markle, hatten sich Anfang vergangenen Jahres überraschend aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen, um ein unabhängiges Leben zu führen. Sie leben mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet Diana in Kalifornien. Im März hatte das Paar in einem Interview mit Talkshow-Ikone Oprah Winfrey unter anderem Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus gerichtet. William hatte daraufhin am Rande einer offiziellen Veranstaltung gesagt, die britische Königsfamilie sei "keineswegs rassistisch". Bereits 2019 hatte Harry in einem Interview geschildert, dass er und William sich auseinanderentwickelt hätten.