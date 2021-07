Lady Sarah McCorquodale und Jane Fellowes: Alles über Dianas Schwestern

Ebenso ihre und Dianas Schweser Cynthia Jane Fellowes, die als zweite Tochter von Edward John Spencer und Frances Ruth Burke Roche geboren wurde.

Wie ihre beiden Schwestern wurde Lady Fellowes im West-Heath-Internat in der Nähe von Sevenoaks in Kent erzogen. Über sie wird gesagt, dass sie eine ausgezeichnete Schülerin war und den Status einer Schulpräfektin erreichte. Am 20. April 1978 heiratete Jane ihren entfernten Verwandten Robert Fellowes, der damals stellvertretender Privatsekretär der Königin war. Während der Zeremonie in der Westminster Abbey war Janes Schwester Diana Brautjungfer. Lord und Lady Fellowes haben drei Kinder und vier Enkelkinder. Wie auch die Kinder ihrer Schwester sind diese Cousins ersten Grades von Prinz William und Prinz Harry. Janes erstgeborene Tochter Laura ist zudem eine der Taufpaten und Taufpatinnen von Williams Tochter Prinzessin Charlotte. Auch sie soll William sehr "nahe" stehen, und sie als Charlottes Patin zu wählen, sei Berichten zufolge eine Geste der Cambridges gewesen, Prinzessin Diana zu ehren.