Königin Letizia in Wien: Ein Detail erregt Aufmerksamkeit

Und zwar lief das Malheur in allen Details folgendermaßen ab: "Bei ihrer Ankunft auf dem Paradeplatz des Königspalastes trug Doña Letizia einen schwarzen Lederbolero über ihrem blauen Kleid, den sie seit 2008 trägt und der bei niedrigen Temperaturen sehr praktisch ist. Nun, als sie vor Beginn der militärischen Zeremonie das Podium betrat, zog Ihre Majestät ihre Jacke an und die Brosche, die sie trug, fiel ab. Es war Don Felipe, der dieses Missgeschick bemerkte und sich bückte, um Doña Letizia die Brosche zurückzugeben."

Dass ausgerechnet Seine Majestät mit einem königlichen Diener die peinliche Lage entspannte, ist bereits ebenso chronikale Hofgeschichte, wie der Umstand, dass Felipe am gestrigen Sonntag seinen 54. Geburtstag in Abwesenheit von Kronprinzessin Leonor feiern musste, wie die Nachrichtenagentur EFE berichtete. Die 16-jährige Thronfolgerin weilt nämlich in Südwales (UK), wo sie am United World College of the Atlantic zur Schule geht.

Erste gemeinsame Reise des Königspaares seit Monaten

Sonst waren sich Yellow-Press-Medien wie Vanitatis oder Lecturas einig, dass es sich um die erste gemeinsame Reise des Königspaars seit vergangenem Herbst handelt. Damals besuchten Felipe und Letizia Schweden, wo die beiden aber immerhin 72 Stunden blieben, und nicht nur einen Tag wie im Fall des Wien-Aufenthalts.

Dieser sei eine Art "Express-Trip in eine imperiale Stadt mit einem Hauch von spanischer Kunst", verpackte "Vanitatis" ihren Reisevorbericht fast in ein Kochrezept. In Schweden hingegen habe Letizia bei den Empfängen durch die Gastgeber-Monarchen Carl Gustaf und Silvia mit ihren allerschönsten Galaroben glänzen können, schwelgte wiederum Lecturas in galanten Reminiszenzen.