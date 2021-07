Königin Letizia: Trauer im spanischen Königshaus

Königin Letizia von Spanien soll um ihre geliebte Oma trauern. Wie das spanische Magazin Semana berichtet, soll ihre geliebte Großmutter Carmen Menchu Álvarez del Valle im Alter von 93 Jahren verstorben sein. Diese soll am 27. Juli verstorben sein. Laut La Vanguardia soll Letizias Oma väterlicherseits am Dienstag in ihrem Haus in Sardeu gestorben sein, wie familiennahe Quellen der Zeitung zufolge bestätigen.

Königin Letizia soll um ihre Großmutter trauern

Es sei ein schwerer Schlag für die gesamte Familie, heißt es. Letizia und ihre beiden Töchter Leonor und Sofia sollen der Radio-Journalistin sehr nahe gestanden sein. Menchus Tod soll die Frau von König Felipe sehr getroffen haben. Die beiden Frauen sollen eine sehr harmonische Beziehung gepflegt haben. Letizias Großmutter habe als liebevoller Familienmensch gegolten. Erst vor Kurzem hatte sie über eine Rolle gesprochen, die ihr besonders am Herzen lag: "Es gibt nichts Schöneres, als Großmutter zu sein", wird die Journalistin von Semana zitiert. Auch zu ihren Urenkelinnen soll "Menchu" ein sehr inniges Verhältnis gehabt haben.