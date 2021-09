Die (zum Teil eigenwilligen) Essgewohnheiten der Amal Clooney

So rank und schlank wie sie ist, möchte man meinen, dass sich Amal Clooney vielleicht mit einer strengen Diät kasteit. Doch das Gegenfall ist der Fall. Die Menschenrechtsanwältin setzt auf eine bewusste Ernährung, macht aber auch vor "ungesunden" Snacks nicht Halt.

Amal Clooney: Es dürfen auch Spaghetti und Pizza sein

Amal Clooney selbst gewährte im Rahmen eines Interviews mit der Vogue einen Blick darauf, was bei ihr und Ehemann George Clooney so auf den Teller kommt. Auf Kohlenhydrate verzichtet die 43-Jährige im Gegensatz zu so manch anderem figurbewussten Promi demnach nicht. Damals berichtete Vogue-Autor Nathan Heller: "Clooney führt mich in die Küche, wo ihr Koch Essen angerichtet hat. Es gibt einen Salat, Spaghetti mit Putenfleischbällchen und Hähnchenbrust mit Zitronensauce."

Über seine und Amals Kochkünste sagte George Clooney einmal selbstkritisch: "Ehrlich, Amal und ich sind so schlechte Köche. (…) Das ist so, wie wenn sie einem Wal das Fliegen beibringen wollten." Verhungern müssen die beiden Schwerverdiener deswegen aber noch lange nicht. Sie verlassen sich auf die Kochkünste ihrer Privatköchin. In einem Interview mit dem People-Magazin sprachen George und Amal Clooney einmal über ihr Leben mit ihrer persönlichen Köchin Viviana Frizzi, die vom Comer See stammt und seit 2013 als Vollzeit-Privatköchin der Clooneys arbeitet.