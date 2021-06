Lange kein gemeinsamer Auftritt mehr: Was treibt eigentlich Amal Clooney?

Den Lockdowon haben Schauspieler George Clooney und seine Ehefau Amal wie viele andere auch zusammen mit ihren Kindern daheim verbracht. In gleich mehreren Interviews gab Clooney Einblicke in seine coronabedingte Auszeit vom Rampenlicht, in der er sich mehr denn je seinen Zwillingen Alexander und Ella und seiner Ehefrau widmen konnte. "Ich sage dir, was mein neues Hobby ist: zwei oder drei Ladungen Wäsche am Tag und andauernd Geschirr spülen", hatte der Hollywoodstar unter anderem dem W Magazine erzählt und verraten, dass er im Lockdown sogar mit dem Nähen angefangen hat.

Clooneys: Lange kein gemeinsamer Auftritt mehr

Beruflich gibt George Clooney aber seit einiger Zeit wieder vollgas. Zuletzt war er mit der Promo seines neuen Films "Midnight Sky" beschäftigt. Vor Kurzem wurde ein neues Projekt mit Clooney angekündigt: Der 60-Jährige soll im Film "Ticket to Paradise" von Regisseur Ol Parker neben seiner langjährigen Freundin Julia Roberts die männliche Hauptrolle spielen.

Doch was treibt eigentlich Clooneys Ehefrau, Menschenrechtsanwältin Amal Clooney? In der Öffentlichkeit hat sich die 43-Jährige auch nach dem Ende des Lockdowns nicht mehr an der Seite ihres Ehemannes blicken lassen.