George Clooney: Streit mit Amal wegen anstehendem Geburtstag?

Der Oscar-Preisträger hingegen würde nach seinen Dreharbeiten zu "The Tender Bar" aber gerne mal wieder Dampf ablassen. Sein runder Geburtstag wäre da eine ideale Gelegenheit. "Er möchte, dass Amal und die anderen Ehefrauen kommen und mitfeiern", heißt es. Amal hingegen sehe nichts Falsches daran, den 60er ihres Mannes mit einem schlichten Abendessen zu Hause zu feiern.

"The Tender Bar", bei dem George Clooney Regie geführt hat, wurde an diversen Orten in Massachusetts gedreht. Wie viele andere US-Amerikaner hatte Clooney zuvor während des Lockdowns monatelang mit Frau und Kindern die Quarantäne in seinem Haus eingehalten. Ob Clooney in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie seinen 60. Geburtstag wirklich - wie das Klatschmagazin behauptet - groß feiern will, bleibt also abzuwarten.