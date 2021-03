Na, Mahlzeit: George Clooney spielte Kollegen grauslichen Streich

Das hätte man Frauenschwarm George Clooney wohl nicht zugetraut: Als junger Schauspieler spielte der heute 59-Jährige seinem Schauspielkollegen Richard Kind übel mit. Im Podcast "Smartless" kam der Schauspieler auf seine Gaunerei zu sprechen.

George Clooney spielte Richard Kind ekligen Streich

Als er vorübergehend im Apartment des "Verrückt nach dir"-Stars wohnte und ihm eines Tages lagweilig war, überlegte er, wie er seinen Kollegen wohl am besten ärgern könnte. Kind habe gearbeitet und er habe auf ein Casting gewartet.

"Ich ging ins Badezimmer und neben der Toilette war ein Katzenklo mit Katzenmist. Ich holte es heraus und spülte es in der Toilette hinunter", erzählte Clooney. "Und am nächsten Tag genauso. Das ging drei, vier, fünf Tage lang so."

Kind begann daraufhin, sich Sorgen zu machen, weil seine Katze - wie es den Anschein machte - schon seit Tagen nicht mehr auf die Toilette gegangen war.