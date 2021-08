Schlechte Neuigkeiten für George und Amal Clooney

Das abgeschottete Leben von George und Amal Clooney in ihrem 14-Millionen-Euro Herrenhaus in der britischen Ortschaft Berkshire könnte bald ein Ende haben. Wie die Daily Mail berichtet, soll ein benachbartes Theater in ein Wohnhaus umgewandelt werden - was mit einem Verlust ihrer Privatsphäre für die Clooneys verbunden wäre.

Clooneys könnten bald (neugierige) Nachbarn bekommen

Dem Bericht zufolge soll das Theater "The Mill at Sonning", welches sich direkt neben dem denkmalgeschützten Schloss des Promi-Paares befindet, in zwei Doppelhaushälften umgebaut werden. Von diesen aus könnten künftige Anrainer dann direkt auf das Anwesen der Clooneys blicken, heißt es. Die beiden hatten das Theater erst vergangenen Herbst mit einer großzügigen Spende unterstützt, nachdem dieses aufgrund der Corona-Pandemie mit finanziellen Einbußen konfrontiert war.