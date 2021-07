George und Amal Clooney kaufen 7,9 Millionen Luxus-Anwesen in Frankreich

Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, besitzt bereits mehrere ansehnliche Immobilien. So besitzen die Clooneys ein Apartment in Manhattan und ein Haus in Los Angeles. 2002 hat George Clooney für 13 Millionen Dollar ein Haus am italienischen Comer See gekauft, wo er mit seiner Familie häufig Urlaub macht. Im britischen Berkshire, das sie vor der Geburt ihrer Zwillinge für geschätzte 12,5 Millionen Euro umbauen ließen, haben die Clooneys ein Schloss, in das sie 2016 eingezogen sind.