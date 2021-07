Medienberichte: Baby Nummer 3 für George und Amal Clooney?

Erwarten George und Amal Clooney etwa ein weiteres Baby? Clooneys Frau Amal hat vor vier Jahren die Zwillinge Ella und Alexander zur Welt gebracht, nachdem das Paar 2014 in Vendedig geheiratet hatte. Nun behauptet ein vermeintlicher Insider, dass die Clooney engen Freunden erzählt haben sollen, dass sie erneut Eltern werden.

Gerüchte um Nachwuchs bei den Clooneys

"Amal soll ihr erstes Trimester hinter sich haben. Sie fängt bereits an, sich zu zeigen, also wird es bald jeder wissen", behauptet eine anonyme Quelle gegenüber dem Klatschmagazin OK! über die Menschenrechtsanwältin, die sich in letzter Zeit (wohl zum Teil lockdownbedingt) kaum in der Öffentlichkeit blicken hat lassen.

Als die Clooneys Anfang Juli an einer Dinnerparty in der Nähe ihrer Villa am Comer See in Italien teilgenommen haben, sollen sie ihren Freunden von den Baby-News erzählt haben. Die Schwangerschaftsgerüchte wurden prompt von weiteren Boulevardmedien verbreitet. Bestätigt haben George und Amal Clooney die heiklen Spekulationen bisher aber nicht.