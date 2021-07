Stress für George Clooney: Villa am Comer See überflutet

Schlechte Neuigkeiten für Schauspieler George Clooney: Seine Villa am Comer See in Italien wurde überflutet. Nach drei Tagen sintflutartigem Regen wurde kam es in Laglio, wo sich das Anwesen des Hollywoodstars befindet, rund um den Comer See zu Überschwemmungen. Die Flut löste Erdrutsche aus, die Häuser beschädigten und dazu führten, dass Menschen evakuiert werden mussten. Auch Clooneys Haus ist von der Überschwemmung betroffen, wie italienische Medien berichten.

Clooney-Villa überflutet: Schauspieler unterstützt Einheimische

Das Hochwasser soll den Balkon im ersten Stock der Clooney-Villa erreicht haben. Eine große Menge an Schlamm, Holz und Schutz soll gegen das Haus gespült worden sein. So kam es, dass die Haustür des Anwesens blockiert wurde. George Clooney, der Ehrenbürger des Ortes ist und in Laglio seinen Zweitwohnsitz hat, nimmt an den bei anderen Bewohnern verursachten Schäden Anteil. Auf Fotos, die unter anderem die britische "Daily Mail" veröffentlicht hat, posiert der Hollywoodstar mit den Anwohnern des Ortes, die mit Aufräumarbeiten beschäftigt sind.

Zudem traf der Mime Bürgermeister Roberto Pozzi von Cernobbio, einem besonders stark betroffenem Ort, und zeigte auch hier seine Unterstützung.