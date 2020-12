Clooney über seine Kinder: "Haben eine wirklich dumme Sache gemacht"

Das führe daheim zu unangenehmen Situationen.

"Ich sage: 'Geh zurück und räum dein Zimmer auf' und sie erwidern etwas wie: 'Eh, Papo Stronzo' und ich reagiere mit: 'Eh, was?'", gibt sich Clooney künstlich verzweifelt. Auf das Sprachtalent seiner Kinder scheint er in Wahrheit jedoch äußerst stolz zu sein.

Wieso seine Kinder angeblich bereits fließend Italienisch sprechen, verriet der Hollywoodstar nicht. Allerdings besitzen er und seine Frau eine Villa am Comer See und weilt deswegen regelmäßig in Italien, wo ihr Nachwuchs wohl so manch Vokabel aufschnappt.