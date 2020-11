George Clooney spricht erstmals über seine Reaktion auf doppelte Baby-News

Einmal mehr hat George Clooney seiner Ehefrau, der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, in einem Interview Rosen gestreut. Er könnte nicht dankbarer sein, Ehemann und Vater von zwei Kindern zu sein, erzählte der Hollywoodstar in einem Interview mit CBS Sunday Morning.

George Clooney: So hat er Amal zum Jawort bewegt

Clooney rührte in der Show die Werbetrommel für seinen neuen Netflix-Film "The Midnight Sky" und kam dabei auf seine Frau zu sprechen, mit der er die Zwillinge Alexander und Ella hat.

"Es steht außer Frage, dass Amal in meinem Leben alles für mich verändert hat", sagte er. "Es war das erste Mal, dass alles, was sie tat und alles an ihr, unendlich wichtiger war als alles an mir."

"Und dann hatten wir diese beiden Wonneproppen", fügte Clooney, über seine Kinder sprechend hinzu. "Es ist sehr erfüllend und etwas, das ich überhaupt nicht ... nicht kommen sah."