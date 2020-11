George Clooney: Dreijähriger Sohn unterbricht Zoom-Interview

Früher hätte er nie geahnt, dass das Leben eines anderen Menschen für ihn einmal wichtiger sein könnte, als sein eigenes. Doch das habe sich schlagartig geändert, als er und Amal Clooney im 2017 die Zwillinge Alexander und Ella bekamen. "Und dann musst du für zwei weitere Personen mit anpacken, die klein sind und gefüttert werden müssen."

Sohn Alexander crasht Intwerview

An dieser Stelle crashte plötzlich Clooneys Sohn Alexander das Interview, schreibt GQ-Journalist Zach Baron."Oh, hey! Hier ist Alexander. Hier ist mein Sohn. Komm her! Sag hallo! Sag hallo! Sag 'Hi, Zach!'", soll Clooney gesagt und die Aufmerksamkeit auf seinen dreijährigen Spross gerichtet haben. "Du hast Schokolade im Gesicht. Weißt du das? Was ist das? Hattest du Schokolade?"